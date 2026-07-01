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Турция повышает тарифы на проход через Босфор и Дарданеллы

Турция поднимает цену за проход через Босфор и Дарданеллы. С 1 июля стоимость транзита для международных судов через ключевые турецкие проливы вырастет почти на 15%. Такое решение приняло местное министерство транспорта и инфраструктуры.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Michael Jerrard/CC0

Новый тариф составит $6,7 за тонну. Ранее судовладельцы платили $5,83. Расчет, как и прежде, ведется исходя из чистого тоннажа корабля. Установленная ставка останется неизменной до 30 июня 2027 года включительно.

В ведомстве подсчитали, что за период с июля 2024 года по июнь 2025 года доходы от прохода судов достигли $223 млн. Ожидается, что по итогам года, который завершился в июне, эта сумма выросла до $254 млн.

Всего за 2025 год через Босфор и Дарданеллы проследовало более 40,17 тыс. кораблей.