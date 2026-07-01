Турция повышает тарифы на проход через Босфор и Дарданеллы

Новый тариф составит $6,7 за тонну. Ранее судовладельцы платили $5,83. Расчет, как и прежде, ведется исходя из чистого тоннажа корабля. Установленная ставка останется неизменной до 30 июня 2027 года включительно.
В ведомстве подсчитали, что за период с июля 2024 года по июнь 2025 года доходы от прохода судов достигли $223 млн. Ожидается, что по итогам года, который завершился в июне, эта сумма выросла до $254 млн.
Всего за 2025 год через Босфор и Дарданеллы проследовало более 40,17 тыс. кораблей.