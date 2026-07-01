Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга официально вступил в должность

— Максим Игоревич — человек опытный. Много лет отдал службе в правоохранительных органах. Кроме этого, имеет серьезный опыт работы и в должности заместителя главы администрации Ленинского района, несколько лет возглавлял Департамент потребительского рынка и услуг. Считаю, что Максим Игоревич готов к новой должности, — подчеркнул Алексей Орлов.