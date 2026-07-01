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Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга официально вступил в должность

Максим Чаплыгин приступил к исполнению обязанностей 1 июля.

Источник: Администрация Екатеринбурга

Новый глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Максим Чаплыгин с 1 июля официально вступил в должность и приступил к исполнению своих обязанностей. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил его депутатам.

— Максим Игоревич — человек опытный. Много лет отдал службе в правоохранительных органах. Кроме этого, имеет серьезный опыт работы и в должности заместителя главы администрации Ленинского района, несколько лет возглавлял Департамент потребительского рынка и услуг. Считаю, что Максим Игоревич готов к новой должности, — подчеркнул Алексей Орлов.

Максим Чаплыгин отметил, что обязательно сохранит все хорошее, что уже сделано для района и приложит все усилия для эффективного решения новых задач.

Напомним, что о назначении Максима Чаплыгина на должность главы Орджоникидзевского района стало известно 25 июня. Бывшего главу Романа Кравченко отправили в отставку 30 апреля 2026 года.