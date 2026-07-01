Механика донской жизни. Советник губернатора — о кадрах и безопасности

Любая система обратной связи может стать пустой бюрократической формальностью, если не научиться по-настоящему слушать и слышать людей. Речь идёт о земляках, которые делятся своими проблемами и чаяниями.
Нынешний советник губернатора Сергей Медведев — фигура для жителей Ростовской области не чужая, но и не самая известная. Что считает главным в своей работе, и какие проблемы дончан требуют первоочередного внимания — в материале.
Держать руку на пульсе.
— Сергей Николаевич, вы уже много лет работаете в управлении крупными проектами. Давайте вернёмся к истокам: как начинался ваш профессиональный путь?
— Я родился и вырос в Кисловодске. Очень люблю наш «южный микс» — особый колорит, эмоциональность и гостеприимство. Поэтому, когда оказался на донской земле, ощутил родную атмосферу, особый казачий дух. В начале 2000-х создал строительно-проектную компанию, которая занималась высокотехнологичными объектами — энергоблоками, линиями электропередач, возведением современного рыбозавода в Семикаракорске. Позже руководил «Авиакомплектом», затем десять лет работал в «Объединённой авиастроительной корпорации». Именно там учился принимать решения, которые влияют на жизнь страны. Тогда же познакомился с нынешним губернатором Ростовской области — много лет был заместителем Юрия Борисовича Слюсаря, когда он возглавлял ОАК.
— А какие проблемы сегодня самые острые?
— Они разные в каждом муниципалитете, и важно не подменять их общими отчётами о росте показателей. В Аксайском районе люди остро чувствуют нехватку врачей — дефицит кадров здесь выше среднеобластного, а это напрямую влияет на доступность медпомощи. Не менее важен вопрос качества воды и уровня правопорядка: жители хотят быть уверены, что территория развивается безопасно. Район активно застраивается. Многие инициативы связаны с проектами комплексного развития территорий (КРТ). Власти стремятся на этапе планирования застройки сразу закладывать дорожную инфраструктуру.
В Багаевском районе другие болевые точки: качество уличного освещения и оперативность работы участковых. Для людей безопасность в тёмное время суток и быстрая реакция полиции — не абстракция, а ежедневная потребность.
Новочеркасск — город с мощной промышленной и научной базой, но и здесь есть серьёзные бытовые и социальные вызовы. Жители регулярно поднимают вопросы уборки улиц, вывоза мусора и благоустройства дворов — это то, что человек видит каждый день.
Не теряет актуальности экологическая ситуация — сохраняется проблема загрязнения атмосферного воздуха выбросами промышленных предприятий, а также вопросы правопорядка. Комфорт и безопасность должны быть не на бумаге, а в реальной городской среде.
Многие из этих проблем взаимосвязаны, носят системный характер и требуют комплексного подхода и времени на решение. Простой пример — изношенная инфраструктура водоснабжения усугубляет экологические риски, а нехватка средств тормозит реализацию программ по улучшению ситуации. И таких сфер много.
Я постоянно нахожусь на связи с губернатором Ростовской области Юрием Борисовичем Слюсарем: лично докладываю ему о выявленных проблемах и предлагаю конкретные пути их решения. Это именно та задача, которую ставит передо мной глава региона, — держать руку на пульсе территорий и оперативно реагировать на запросы жителей.
Промышленный потенциал.
— Ростовская область — крупный промышленный регион. Как этот потенциал помогает решать повседневные проблемы?
— Промышленность — это, прежде всего, рабочие места, налоги и долгосрочная устойчивость территории. Например, в Ростове-на-Дону работает «Ростсельмаш» — один из лидеров отечественного сельхозмашиностроения: производит комбайны, тракторы и другую технику, значительную часть которой поставляет на экспорт. Авиастроительную отрасль представляет «Роствертол»: выпускает вертолёты, включая тяжёлые транспортные модели, выполняет гособоронзаказ и экспортные контракты.
В столице донского казачества Новочеркасский электровозостроительный завод (НЭВЗ) не только выпускает электровозы, но и формирует целую кооперационную сеть — от поставщиков до сервисных компаний. Рядом работает Новочеркасский электродный завод (НЭЗ), его продукция востребована в металлургии и энергетике. А Южно-Российский государственный политехнический университет имени Матвея Платова обеспечивает подготовку кадров и научные разработки, без которых невозможно ни развитие производств, ни решение инженерных задач городской среды.
Особая экономическая зона и промышленные площадки дают новые рабочие места и укрепляют кооперацию между предприятиями, а значит, увеличивают доходную базу, которую можно направлять на решение социальных и инфраструктурных задач.
— Вы упомянули инфраструктуру. Что делаете, чтобы связать крупные проекты с запросами людей?
— Сейчас в Аксайском районе синхронизируем развитие дорог и жилищного строительства. В 2026 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ремонтируют подъездные дороги к хутору Алитуб, посёлку Российскому, станице Мишкинской и другим населённым пунктам. Параллельно модернизируем крупные транспортные узлы — северный подъезд к Аксаю, развязки у трассы М-4 «Дон». Ключевой принцип: дороги должны появляться вместе с жильём и социальными объектами, а не отдельно от них.
— У Вас недавно была встреча с губернатором…
— Да, он ещё раньше дал мне поручение курировать проекты, которые реализуются в Особой экономической зоне, а также обеспечить условия для привлечения новых резидентов. Обсудили и развитие Ростова-на-Дону, Новочеркасска и Аксайского района. Опираясь на мнение жителей, предложил, помимо крупных инфраструктурных проектов, сосредоточить усилия на насущных проблемах: благоустройстве, вывозе мусора, транспортной доступности. Это базовые элементы комфортной среды, от которых напрямую зависит качество жизни. Именно из таких простых вещей складывается ощущение порядка и заботы о людях. В ближайшее время совместно с главами муниципалитетов проработаем варианты решения этих проблем.
— Какую роль в этом может сыграть федеральный уровень?
— Федеральные программы дают ресурсы, но важно, чтобы они работали как единый механизм с региональными и муниципальными инициативами. Нужно сопровождать проекты на всех этапах: помогать предприятиям получать господдержку, включать ключевые инфраструктурные объекты в федеральные программы, а главное — сохранять фокус на запросах людей. Развитие территорий — это не только макропоказатели, но и конкретные улучшения в жизни каждого жителя: чистая вода, своевременный вывоз мусора, безопасные улицы, доступные врачи. Именно такой комплексный подход позволяет раскрывать потенциал региона и делать его по-настоящему комфортным для жизни.