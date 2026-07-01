VG: Венгрия выступила против плана ЕК лишать украинцев статуса беженцев

Срок действия нынешней директивы ЕС о временной защите, которая гарантирует украинцам право работать, жить и учиться в принимающей стране, истекает в марте 2027 года. Тороцкаи напомнил, что 26 июня Еврокомиссия предложила продлить действие документа еще на год, но по просьбе Киева он не будет распространяться на тех, кто «незаконно» покинул Украину, включая мужчин призывного возраста.