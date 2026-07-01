VG: Венгрия выступила против плана ЕК лишать украинцев статуса беженцев

Венгерская газета Vilaggazdasag пишет, что эту тему в ходе дебатов в парламенте поднял лидер оппозиционного движения «Наша родина» Ласло Тороцкаи.
Срок действия нынешней директивы ЕС о временной защите, которая гарантирует украинцам право работать, жить и учиться в принимающей стране, истекает в марте 2027 года. Тороцкаи напомнил, что 26 июня Еврокомиссия предложила продлить действие документа еще на год, но по просьбе Киева он не будет распространяться на тех, кто «незаконно» покинул Украину, включая мужчин призывного возраста.
По словам Тороцкаи, это может коснуться этнических венгров в Закарпатье, которых «отправляют воевать на фронт в качестве пушечного мяса за тысячу километров от их родины».
На заседании Совета ЕС по внутренним делам наш министр внутренних дел Габор Посфай, а также представители шести или семи других государств четко и твердо заявили, что мы не поддерживаем это предложение Еврокомиссии.
Венгерский премьер подчеркнул, что не все решения и инициативы Брюсселя успешны, а предложение по украинским беженцам еще будет обсуждаться, пишет VG.
Но что бы ни случилось, это не помешает венгерскому государству предоставить статус беженца нашим венгерским соотечественникам, нашим братьям и сестрам, которые приедут в Венгрию, спасаясь от войны и мобилизации.
По некоторым оценкам, сейчас в западной части Украины, в Закарпатье, проживает 70−80 тыс. этнических венгров. Сотни из них служат в ВСУ, отмечает издание.
По данным Евростата, сейчас в ЕС находится около 4,4 млн украинских беженцев. Более четверти из них — мужчины. Но сколько из них мужчин призывного возраста — неизвестно. Больше 2 млн украинских беженцев проживают в Германии и Польше.