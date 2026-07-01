«Бандиты из Баку и долг в 500 тыс. долларов»: суд защитил репутацию замакима области

Согласно материалам дела, конфликт между чиновником Аббатом Урисбаевым и местным жителем начался в конце 2025 года. С 13 декабря 2025 года по 24 февраля 2026 года мужчина размещал на своих страницах в социальных сетях и на YouTube видеоролики, комментарии и публикации, в которых в негативной форме высказывался об Аббате Урисбаеве. Он утверждал о причастности чиновника к мошеннической схеме, связанной с займом в размере 500 тысяч долларов. В ряде постов фигурировали суммы в 300 миллионов и 500 миллионов тенге. В публикациях также упоминались «бандиты из Баку» и содержались требования к правоохранительным органам начать расследование.