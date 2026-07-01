«Бандиты из Баку и долг в 500 тыс. долларов»: суд защитил репутацию замакима области

Конфликт между чиновником и местным жителем
Согласно материалам дела, конфликт между чиновником Аббатом Урисбаевым и местным жителем начался в конце 2025 года. С 13 декабря 2025 года по 24 февраля 2026 года мужчина размещал на своих страницах в социальных сетях и на YouTube видеоролики, комментарии и публикации, в которых в негативной форме высказывался об Аббате Урисбаеве. Он утверждал о причастности чиновника к мошеннической схеме, связанной с займом в размере 500 тысяч долларов. В ряде постов фигурировали суммы в 300 миллионов и 500 миллионов тенге. В публикациях также упоминались «бандиты из Баку» и содержались требования к правоохранительным органам начать расследование.
Заключение суда
Согласно заключениям филолого-лингвистического и психолингвистического исследований, проведённых ведущим специалистом-филологом и психолингвистом доктором филологических наук Каиржановым А. К., опубликованные сведения содержали недостоверную информацию, представленную как утверждение. Эксперт пришёл к выводу, что эти высказывания носили оскорбительный характер и порочили честь, достоинство и деловую репутацию Аббата Урисбаева.
В суде первой инстанции ответчик иск не признал. Он пояснил, что опубликовал спорные материалы, поскольку на протяжении длительного времени не может вернуть деньги, которые были переданы в долг третьим лицам в период работы Аббата Урисбаева руководителем банка. Также он отметил, что на сегодняшний день возбуждено исполнительное производство по взысканию суммы долга, однако официальный документ не исполняется.
Решение суда № 2 Актау
Суд № 2 Актау вынес решение 8 апреля 2026 года, постановив, что ответчик не смог подтвердить свои обвинения доказательствами. Суд установил, что финансовый спор связан с третьим лицом, с которого уже взыскан долг по закону, а замакима к неисполнению этих обязательств отношения не имеет. Суд обязал мужчину полностью удалить порочащие комментарии и видеозаписи, а также опубликовать официальные опровержения на тех же площадках, включая YouTube-канал. С ответчика взыскали 260 062 тенге нотариальных расходов и 28 112 тенге госпошлины.
Апелляционная жалоба
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ответчик подал апелляционную жалобу. Заседание судебной коллегии по гражданским делам Мангистауского областного суда прошло 16 июня. Исследовав материалы дела и доводы сторон, судебная коллегия оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменения.
Постановление вступило в законную силу, однако стороны сохраняют право обжаловать его в кассационном суде в течение шести месяцев.
Комментарий адвоката
«Данное дело является очередным подтверждением того, что свобода выражения мнения не предполагает право на распространение сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию граждан без надлежащих доказательств», — отметил адвокат замакима Айбек Суюндуков.