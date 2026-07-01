Александр Черников назначен министром промышленности и торговли края

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Губернатор Михаил Котюков подписал распоряжение о назначении Александра Черникова министром промышленности и торговли Красноярского края.
Михаил Котюков вручил новому министру удостоверение и поздравил с назначением. В ходе рабочей встречи глава региона отметил, что вступление в должность проходит в непростое время, а руководство ключевым министерством потребует особого подхода.
«Технологическая повестка серьёзная. Запуск производств, реализация инвестпроектов, оперативное реагирование на текущие вызовы — такие, как топливный вопрос, — часть приоритетных задач. Их необходимо решать эффективно, на пользу краю и его жителям», — подчеркнул Губернатор.
Александр Черников поблагодарил Михаила Котюкова за доверие и заверил, что продолжит взаимодействие с ведомствами и компаниями края для развития промышленности, реализации инвестиционных проектов и укрепления технологического суверенитета региона.
Ранее ведомство возглавлял Максим Ермаков, который оставил пост по собственному желанию.
Александр Игоревич Черников родился 25 августа 1991 года в станице Тамань Краснодарского края. В 2013 году окончил Сибирский федеральный университет по специальности «юриспруденция». Работал консультантом в Правительстве края, помощником заместителя председателя Правительства, заместителем руководителя агентства науки и инновационного развития. С 2022 по 2026 год — директор АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».