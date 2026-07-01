Александр Черников назначен министром промышленности и торговли края

Александр Игоревич Черников родился 25 августа 1991 года в станице Тамань Краснодарского края. В 2013 году окончил Сибирский федеральный университет по специальности «юриспруденция». Работал консультантом в Правительстве края, помощником заместителя председателя Правительства, заместителем руководителя агентства науки и инновационного развития. С 2022 по 2026 год — директор АНО «Сибирский институт развития креативных индустрий».