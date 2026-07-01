Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Южная Осетия объявила дату досрочных президентских выборов

Парламент Южной Осетии единогласно назначил дату досрочных выборов президента. Голосование состоится 18 сентября.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Газета.Ру

Постановление уже передали для публикации в средства массовой информации.

23 июня глава республики Алан Гаглоев ушел в отставку и занял пост советника президента РФ.

До выборов обязанности президента Южной Осетии временно исполняет председатель правительства Марат Камболов.

В избирательном законодательстве республики действуют новые поправки. Согласно им, гражданин, который досрочно сложил полномочия президента в результате отставки, не имеет права выдвигаться кандидатом на выборах, назначенных из-за таких обстоятельств.

Это значит, что Гаглоев не сможет участвовать в следующих выборах, которые были объявлены после его ухода.

Узнать больше по теме
Биография Алана Гаглоева
Алан Гаглоев — государственный и политический деятель, советник президента РФ, занимавший пост президента Республики Южная Осетия с 2022 по 2026 год. До прихода в большую политику он работал в правоохранительных органах и структурах государственной безопасности. В этом материале собрали основные факты из биографии политика, о его карьере, образовании, семье и деятельности.
Читать дальше