Южная Осетия объявила дату досрочных президентских выборов

Постановление уже передали для публикации в средства массовой информации.
23 июня глава республики Алан Гаглоев ушел в отставку и занял пост советника президента РФ.
До выборов обязанности президента Южной Осетии временно исполняет председатель правительства Марат Камболов.
В избирательном законодательстве республики действуют новые поправки. Согласно им, гражданин, который досрочно сложил полномочия президента в результате отставки, не имеет права выдвигаться кандидатом на выборах, назначенных из-за таких обстоятельств.
Это значит, что Гаглоев не сможет участвовать в следующих выборах, которые были объявлены после его ухода.
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Биография Алана Гаглоева
Алан Гаглоев — государственный и политический деятель, советник президента РФ, занимавший пост президента Республики Южная Осетия с 2022 по 2026 год. До прихода в большую политику он работал в правоохранительных органах и структурах государственной безопасности. В этом материале собрали основные факты из биографии политика, о его карьере, образовании, семье и деятельности.Читать дальше