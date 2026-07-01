Илья Зайцев с главой Свердловского района Лилией Назмутдиновой провели выездной штаб по благоустройству дороги-дублера

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Депутат Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев вместе с руководителем администрации Свердловского района Красноярска Лилией Назмутдиновой проверили ход ремонтных работ пешеходной зоны на проспекте им. газеты «Красноярский Рабочий». Благоустройство дороги-дублера ведется к 400-летию города.
В выездном штабе также принимали участие представители подрядчика. В районе обустраивают тротуары, безопасные пешеходные переходы, устанавливают новое освещение. Работы ведутся «под ключ». Здесь же установят новые лавочки и урны, высадят более 500 деревьев и кустарников, сделают живую изгородь. Активные жители района на разных участках присоединялись к обсуждению, высказывали свои пожелания и жалобы. По словам краевого парламентария, главная претензия сейчас — доступность для пешеходов во время проведения работ.
«Ремонт — это всегда большие неудобства. Поэтому очень важно, чтобы жители на период этих работ сильно не страдали. Вторая история, которая здесь тоже принципиально важна — чтобы это было красиво и удобно: проводится благоустройство фасада, обеспечивается удобство прохода, здесь новая проезжая часть, все провода спрятаны под землю. В этом вся идея подготовки к юбилею нашего любимого Красноярска: не только в том, чтобы внешне преобразить город, но и задать новый стандарт благоустройства и оставить эти работы надолго. Поэтому мы обходим и смотрим каждый участок, указываем подрядчику на те замечания, которые есть у нас и у жителей», — отметил Илья Зайцев.
По муниципальному контракту срок окончания работ до 15 сентября. На данный момент, благоустройство выполнено на 40 процентов, рассказала Лилия Назмутдинова. Глава города поставил задачу: все закончить до конца августа, чтобы, в том числе, ученики смогли пойти по безопасным дорогам в школу в сентябре.
«Мы проводим мониторинги в еженедельном формате. На данном объекте замечания были технического плана, обсуждали вопросы входных групп, коммерческих объектов. Находим решения совместно и с заказчиком, и с подрядчиком. Кроме того, у нас были замечания по ремонту лестниц, которые примыкают к проспекту им. газеты “Красноярский Рабочий”. Вопросы все обсудили, сегодня мы их решили. К подрядчику замечания по культуре производства работ. Тоже обсудили этот момент, выдали им предписание и будем надеяться, что их устранят в течение пары дней», — поделилась Лилия Назмутдинова.
Отметим, депутаты от фракции «Единой России» контролируют объекты благоустройства в рамках реализации народной программы и партийного проекта «Городская среда».