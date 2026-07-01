Токаев назначил выборы в новый однопалатный парламент Казахстана

С 1 июля в стране начала действовать новая Конституция, принятая на референдуме. Прежний основной закон от 30 августа 1995 года утратил силу. Вместе с ним прекратил существование и двухпалатный парламент. Теперь парламент станет однопалатным и будет называться Курултай. В его состав войдут 145 депутатов, которые будут избираться исключительно на партийной основе.