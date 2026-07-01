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Токаев назначил выборы в новый однопалатный парламент Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении выборов депутатов курултая — однопалатного парламента страны. Голосование состоится 23 августа 2026 года. Документ опубликовала пресс-служба главы государства.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Пресс-служба Акорды

«В соответствии с подпунктом 3 статьи 46 и пунктом 1 статьи 95 Конституции Республики Казахстан постановляю: 1. Назначить выборы депутатов Курултая Республики Казахстан на 23 августа 2026 года», — говорится в тексте указа.

С 1 июля в стране начала действовать новая Конституция, принятая на референдуме. Прежний основной закон от 30 августа 1995 года утратил силу. Вместе с ним прекратил существование и двухпалатный парламент. Теперь парламент станет однопалатным и будет называться Курултай. В его состав войдут 145 депутатов, которые будут избираться исключительно на партийной основе.