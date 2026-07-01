Аминов о Горсовете 7-го созыва: мы не парализовали работу исполнительных органов

Председатель совета депутатов Калининграда (заключительное заседание прошло во вторник, 30 июня) Олег Аминов оказался недоволен работой некоторых коллег. Об итогах работы Горсовета 7-го созыва он рассказал корреспонденту «Нового Калининграда».
«Я не хочу говорить, что отработали все отлично, — заметил Аминов. — Совет отработал в штатном режиме. А штатный режим подразумевает, что ни одно из решений городского совета не парализовало работу исполнительных органов. Мы всё принимали вовремя, даже в кратчайшие сроки регламентные. Основная задача Совета — это обеспечение принятия нормативно-правовых актов, начиная с бюджета до включения в программы, до распределения, до контроля, чтобы у нас не было каких-то пауз и своевременно все программы, в том числе социальные, финансировались. Вот это основная задача Совета. Я считаю, что Совет ее выполнил».
Аминов добавил, что депутаты успевали корректировать нормативно-правовые акты вслед за изменением федерального и регионального законодательства.
«Совет во всех случаях всё принимал в регламентные сроки. Ну и плюс к этому были наши инициативы, которые были поддержаны и на региональном уровне, и наши инициативы, расширяющие льготы гражданам (участникам СВО, многодетным семьям и так далее). Вот эти инициативные вещи тоже все проводились», — заключил Аминов.
Напомним, что выборы депутатов назначены на 20 сентября этого года. Первое заседание Горсовета 8-го созыва должно состояться 7 октября 2026 года.