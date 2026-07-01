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Аминов о Горсовете 7-го созыва: мы не парализовали работу исполнительных органов

По словам председателя, совет отработал «в штатном режиме».

Председатель совета депутатов Калининграда (заключительное заседание прошло во вторник, 30 июня) Олег Аминов оказался недоволен работой некоторых коллег. Об итогах работы Горсовета 7-го созыва он рассказал корреспонденту «Нового Калининграда».

«Я не хочу говорить, что отработали все отлично, — заметил Аминов. — Совет отработал в штатном режиме. А штатный режим подразумевает, что ни одно из решений городского совета не парализовало работу исполнительных органов. Мы всё принимали вовремя, даже в кратчайшие сроки регламентные. Основная задача Совета — это обеспечение принятия нормативно-правовых актов, начиная с бюджета до включения в программы, до распределения, до контроля, чтобы у нас не было каких-то пауз и своевременно все программы, в том числе социальные, финансировались. Вот это основная задача Совета. Я считаю, что Совет ее выполнил».

Аминов добавил, что депутаты успевали корректировать нормативно-правовые акты вслед за изменением федерального и регионального законодательства.

«Совет во всех случаях всё принимал в регламентные сроки. Ну и плюс к этому были наши инициативы, которые были поддержаны и на региональном уровне, и наши инициативы, расширяющие льготы гражданам (участникам СВО, многодетным семьям и так далее). Вот эти инициативные вещи тоже все проводились», — заключил Аминов.

Напомним, что выборы депутатов назначены на 20 сентября этого года. Первое заседание Горсовета 8-го созыва должно состояться 7 октября 2026 года.

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