Аминов о Горсовете 7-го созыва: мы не парализовали работу исполнительных органов

«Я не хочу говорить, что отработали все отлично, — заметил Аминов. — Совет отработал в штатном режиме. А штатный режим подразумевает, что ни одно из решений городского совета не парализовало работу исполнительных органов. Мы всё принимали вовремя, даже в кратчайшие сроки регламентные. Основная задача Совета — это обеспечение принятия нормативно-правовых актов, начиная с бюджета до включения в программы, до распределения, до контроля, чтобы у нас не было каких-то пауз и своевременно все программы, в том числе социальные, финансировались. Вот это основная задача Совета. Я считаю, что Совет ее выполнил».