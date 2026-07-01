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SCMP: Япония и Украина запустят масштабный проект по производству дронов

Япония расширяет сотрудничество с Украиной в области беспилотников и изучает опыт Киева в ведении боевых действий, сообщает гонконгская газета South China Morning Post.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Масаюки Масуда, директор аналитического центра Министерства обороны Японии, заявил, что страна хочет перенять опыт Украины, чтобы производить «большое количество дешевых дронов». Сейчас в Японии выпускается около 1000 БПЛА военного назначения в год, но это число значительно увеличится, пишет SCMP.

Центральным элементом амбициозных планов Токио станет готовящийся к запуску японо-украинский кластер по производству дронов. Согласно SCMP, в нем примут участие японские производители, украинские оборонные компании, а также университеты, научно-исследовательские центры и региональные технологические фирмы.

Ожидается, что кластер будет производить дроны не только для военных целей, но и для ликвидации последствий стихийных бедствий, логистики, наблюдения за побережьем, подводных инспекций и операций в опасных условиях.

По словам Джеймса Брауна, профессора международных отношений, дроны имеют решающее значение для национальной обороны Японии, учитывая огромные океанские просторы, которые приходится патрулировать ее вооруженным силам, а также нехватку личного состава и жесткие бюджетные ограничения.

SCMP обращает внимание на то, что более тесное сотрудничество Японии с Украиной в области БПЛА вызвало недовольство России.

В апреле Россия выразила дипломатический протест в связи с тем, что базирующаяся в Токио компания Terra Drone заключила соглашение об инвестициях и сотрудничестве с ведущим украинским разработчиком дронов-перехватчиков Amazing Drones. Токио тогда отклонил жалобу Москвы, назвавшей это партнерство «враждебным актом».

Аналитики подчеркивают, что Япония с опозданием пытается догнать другие страны в разработке военных беспилотников. На 2026 финансовый год Токио выделил 618 млн долларов на создание флота беспилотных океанских судов для защиты отдаленных островов от вторжений.

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