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Токаев принял главу Air Astana

Астана. 1 июля. КазТАГ — Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял главного исполнительного директора Air Astana Ибрагима Жанлыела, сообщает пресс-служба Акорды.

Глава государства был проинформирован об операционных и финансовых показателях авиакомпании, а также о планах по развитию флота и маршрутной сети.

По информации Air Astana, компания планирует пополнить авиапарк самолетами Boeing 787 Dreamliner, поставка которых ожидается в 2026—2027 годах. Кроме того, размещены заказы на поставку до 50 самолетов семейства Airbus A320neo и A321neo, а также до 15 дополнительных Boeing 787−9 с поставками до 2036 года.

Сообщается, что долгосрочная стратегия компании предусматривает укрепление позиций Казахстана как регионального авиационного хаба, развитие маршрутной сети, мультимодальных перевозок, увеличение частоты полетов, а также цифровизацию и внедрение новых технологий.

Токаев отметил важность реализации планов по расширению флота, маршрутной сети и укреплению транзитного потенциала страны. В числе приоритетов он назвал обеспечение прямого авиасообщения с США и Японией.

Президент также обратил внимание на регулярные жалобы пассажиров на задержки рейсов и замену воздушных судов, призвав компанию улучшить качество обслуживания и развивать авиасообщение со странами, представляющими интерес для туристической отрасли Казахстана.

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