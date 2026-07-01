Токаев принял главу Air Astana

По информации Air Astana, компания планирует пополнить авиапарк самолетами Boeing 787 Dreamliner, поставка которых ожидается в 2026—2027 годах. Кроме того, размещены заказы на поставку до 50 самолетов семейства Airbus A320neo и A321neo, а также до 15 дополнительных Boeing 787−9 с поставками до 2036 года.