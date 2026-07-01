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GB News: будущий премьер Британии Бернем отклонил приглашение на празднование 250-летия США

Наиболее вероятный следующий премьер-министр Великобритании Энди Бернем отклонил приглашение на празднование 250-летие США в Лондоне после нелестных высказываний Дональда Трампа.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

В следующий вторник американское посольство в Лондоне проведет летний прием в честь 250-летия независимости США, на который приглашены представители британского правительства, военачальники и лидеры основных политических партий, сообщает британский информационный портал GB News.

Издание напоминает, что в прошлые годы на этом «эксклюзивном» мероприятии присутствовали Кир Стармер, Найджел Фарадж и Лиз Трасс. В общей сложности на «Большой американский юбилей» (Grand American Jubilee) обычно съезжается около 4500 гостей.

В этом году кандидат в лидеры Лейбористской партии отклонил приглашение, а его пресс-секретарь объяснил это решение «несовпадением графиков». Но, как предполагает GB, отказ Бернема связан с критикой со стороны Трампа. На прошлой неделе, после того как Бернем победил на выборах в Мейкерфилде, Трамп уничижительно высказался в его адрес.

Я слышал, что он был мэром какого-то города. Я слышал, что он крайне либерален.

Дональд Трамп
президент США

На вопрос, хочет ли он стать первым лидером, посетившим Британию при премьере Бернеме, Трамп ответил: «Нет, но я думаю, что мы с ним, скорее всего, придерживаемся разных взглядов».

Бернем, со своей стороны, еще в 2021 году заявил, что «любому британскому политику, который поддерживал Трампа, должно быть стыдно». В 2025 году он сказал, что Трамп «вносит нестабильность в жизнь США и всего мира».

В своей победной речи в Мейкерфилде на прошлой неделе Бернем заявил, что Британия должна «отказаться от пути, который ведет нас к разобщенной, мрачной политике, подобную которой мы видим в Соединенных Штатах». Похожую фразу он произнес во время предвыборной кампании, отметив, что в США «поляризованная, токсичная политика».

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