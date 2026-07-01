GB News: будущий премьер Британии Бернем отклонил приглашение на празднование 250-летия США

В этом году кандидат в лидеры Лейбористской партии отклонил приглашение, а его пресс-секретарь объяснил это решение «несовпадением графиков». Но, как предполагает GB, отказ Бернема связан с критикой со стороны Трампа. На прошлой неделе, после того как Бернем победил на выборах в Мейкерфилде, Трамп уничижительно высказался в его адрес.