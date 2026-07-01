GB News: будущий премьер Британии Бернем отклонил приглашение на празднование 250-летия США

Издание напоминает, что в прошлые годы на этом «эксклюзивном» мероприятии присутствовали Кир Стармер, Найджел Фарадж и Лиз Трасс. В общей сложности на «Большой американский юбилей» (Grand American Jubilee) обычно съезжается около 4500 гостей.
В этом году кандидат в лидеры Лейбористской партии отклонил приглашение, а его пресс-секретарь объяснил это решение «несовпадением графиков». Но, как предполагает GB, отказ Бернема связан с критикой со стороны Трампа. На прошлой неделе, после того как Бернем победил на выборах в Мейкерфилде, Трамп уничижительно высказался в его адрес.
Я слышал, что он был мэром какого-то города. Я слышал, что он крайне либерален.
На вопрос, хочет ли он стать первым лидером, посетившим Британию при премьере Бернеме, Трамп ответил: «Нет, но я думаю, что мы с ним, скорее всего, придерживаемся разных взглядов».
В своей победной речи в Мейкерфилде на прошлой неделе Бернем заявил, что Британия должна «отказаться от пути, который ведет нас к разобщенной, мрачной политике, подобную которой мы видим в Соединенных Штатах». Похожую фразу он произнес во время предвыборной кампании, отметив, что в США «поляризованная, токсичная политика».