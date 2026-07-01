Александр Лукашенко помиловал 32 человека

Решение принято в преддверии Дня Независимости республики, отмечает его пресс-служба. Все заключенные, которые будут освобождены, попросили о помиловании, признали вину и раскаялись.
С 2024 года в Белоруссии началась череда помилований: за тот год президент помиловал в общей сложности 195 человек. На этом фоне активизировались контакты между Минском и Вашингтоном. С начала 2025 года представители администрации США посетили республику минимум шесть раз. В частности, спецпредставитель Дональда Трампа Джон Коул приезжал в Белоруссию в апреле, сентябре и декабре 2025 года.