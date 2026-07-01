Лукашенко помиловал 32 человека в преддверии Дня Независимости

Президентом Беларуси Александром Лукашенко подписан указ об амнистии в преддверии Дня Независимости, который ежегодно отмечается 3 июля, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Белорусский лидер помиловал 32 осужденных — 20 женщин и 12 мужчин. Сообщается, что из 32 амнистированных 28 были осуждены за преступления экстремистской направленности.
— Решение о помиловании принято президентом Беларуси на основании принципа гуманизма по отношению к осужденным и их семьям, — сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Сообщается, что все амнистированные ходатайствовали о помиловании, признавая вину и раскаиваясь.