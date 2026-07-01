СМИ назвали особенности истребителей JAS 39 Gripen, которые получит Украина

Швеция официально утвердила график поставок истребителей JAS 39 Gripen для нужд ВСУ. Передаваемые машины по своим техническим характеристикам выделяются на фоне другой западной авиации, сообщает агентство ANNA News.
Согласно достигнутому соглашению, в 2027 году на Украину будут направлены 16 истребителей в модификации JAS 39 Gripen C/D, а начиная с 2029 года начнутся поставки 16 самолетов более современной версии JAS 39 Gripen E. Подготовка украинского летного и технического персонала в Швеции уже ведется.
Ключевые особенности истребителей:
- Gripen способен применять ракеты класса «воздух-воздух» Meteor с дальностью поражения до 200−300 километров.
- Модификация E оснащена РЛС с активной фазированной антенной решеткой ES-05 Raven, способной отслеживать воздушные и наземные цели на больших дистанциях.
- Самолет отличается неприхотливостью к взлетно-посадочным полосам и может использовать для взлета и посадки короткие участки шоссе.
Как отмечает ANNA News, по совокупности характеристик шведские машины значительно превосходят другие истребители западного производства, переданные Украине ранее.