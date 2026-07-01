СМИ назвали особенности истребителей JAS 39 Gripen, которые получит Украина

Согласно достигнутому соглашению, в 2027 году на Украину будут направлены 16 истребителей в модификации JAS 39 Gripen C/D, а начиная с 2029 года начнутся поставки 16 самолетов более современной версии JAS 39 Gripen E. Подготовка украинского летного и технического персонала в Швеции уже ведется.