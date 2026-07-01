Петербургские депутаты предложили ввести новый вид номеров для электромобилей

В пояснительной записке к обращению указывается, что новые номера помогут быстрее идентифицировать электромобили в потоке. Это позволит эффективнее применять меры, стимулирующие их использование. Для легковых машин предлагается белый фон с зеленой окантовкой и зелеными цифрами, для такси — желтый фон с зеленой окантовкой.
Предполагается, что новые номера появятся в национальном стандарте РФ. Сроки возможного введения новшества не уточняются. Вопрос будет решать федеральный центр после получения обращения.