Токаев подтвердил курс на укрепление отношений с Канадой

По данным пресс-службы Акорды, в поздравительной телеграмме президент подчеркнул, что Казахстан высоко ценит многолетнее партнерство с Канадой, основанное на узах дружбы и взаимного уважения, и подтвердил приверженность дальнейшему укреплению двусторонних связей.
Глава Казахстана также пожелал премьер-министру успехов в его ответственной деятельности, а дружественному народу Канады — благополучия и процветания.
Немного ранее Токаев поздравлял президента и народ Руанды с национальным праздником.
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