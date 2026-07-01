Эксперт: доверие между США и Ираном подорвано

Дональд Трамп не исключает, что переговоры по ядерной сделке с Ираном выйдут за пределы 60-дневного срока, установленного меморандумом о взаимопонимании и истекающего 18 августа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, американский лидер также рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану. В последние дни он провел закрытые совещания с главой Минобороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом ВВС США Дэном Кейном.