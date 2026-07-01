Эксперт: доверие между США и Ираном подорвано

Ранее сообщалось, что в Катар прибыли посланники Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Они встретились с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. В Белом доме назвали переговоры в Дохе с региональными лидерами по иранской сделке позитивными.
Выбор переговорщиков по Ирану обусловлен тем, что Кушнер и Уиткофф являются доверенными лицами непосредственно президента Трампа, поясняет Юрк. Собеседник Новостей Mail.отмечает, что спецпосланники американского президента представляют позицию США не только по иранскому, но и по украинскому вопросу.
Трамп считает, что именно они могут служить наиболее надежными «гонцами» и доносить волю Вашингтона в столицы своих соперников и предложения последних — лично ему.
По мнению Юрка, от нынешнего раунда переговоров многого ждать не стоит. Эксперт констатирует: уровень переговоров снизился, доверие между сторонами подорвано и разногласия по ряду ключевых моментов сохраняются.
В этих условиях успехом будет, если Вашингтон и Тегеран «договорятся продолжить договариваться» и дадут еще один шанс дипломатии.
Дональд Трамп не исключает, что переговоры по ядерной сделке с Ираном выйдут за пределы 60-дневного срока, установленного меморандумом о взаимопонимании и истекающего 18 августа. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, американский лидер также рассматривает возможность нанесения новых ударов по Ирану. В последние дни он провел закрытые совещания с главой Минобороны Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом ВВС США Дэном Кейном.