Масштабная амнистия-2026 — Токаев подписал закон

По предварительным оценкам, уголовная амнистия коснется более 16,5 тыс. человек. При этом свыше 4 тыс. граждан будут полностью освобождены от уголовной ответственности и наказания, а более 10 тыс. сократят сроки. Впервые в истории Казахстана проводится административная амнистия. Чтобы снизить финансовую нагрузку на граждан и бизнес, списываются отдельные виды штрафов. Масштаб колоссальный: только по линии МВД амнистия охватит порядка 1 млн административных штрафов на сумму более 17 млрд тенге. В целом она затронет нарушения по 280 статьям КоАП, относящимся к компетенции 15 государственных органов.