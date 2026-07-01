Матвиенко призвала не драматизировать, а решать проблему с топливом

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что в России действительно сложилась нелегкая ситуация с топливом. Однако, по ее словам, надо «не охать-ахать, а вместе искать решение». Таким образом она ответила томскому сенатору Виктору Крессу, который заявил, что правильно было бы отдать приоритет в обеспечении топливом агропромышленному комплексу. Ранее сельхозпроизводители уже жаловались на проблемы с ценами и доступностью горючего. Как рассказали в Российском зерновом союзе, основную трудность создает именно рост цен. Подробности — в материале «Газеты.Ru».