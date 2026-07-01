Американист Дудаков: Иран понимает, что США блефуют

По мнению Дудакова, действия Вашингтона во многом похожи на блеф. В Тегеране понимают, что США не готовы к полномасштабной военной кампании, считает эксперт.
Война с Ираном закончилась провалом для США. Теперь Соединенные Штаты пытаются компенсировать все эти провальные моменты в рамках переговоров и добиться здесь значимых уступок со стороны Ирана.
Внутренняя повестка США существенно ограничивает президента Дональда Трампа, констатирует эксперт. По словам Дудакова, американское общество не настроено на продолжение боевых действий против Ирана, значительная часть избирателей выступает за перемирие и переговоры. До промежуточных выборов в Конгресс в ноябре остается около четырех месяцев, и любой шаг к новой эскалации может привести к росту цен на топливо и ударить по рейтингам Трампа и Республиканской партии.
Американская делегация вынуждена торопиться, чтобы успеть хотя бы о чем-то договориться до выборов в Конгресс, но не факт, что это у них получится.
Собеседник Новостей Mail обращает внимание, что в рамках меморандума о взаимопонимании между США и Ираном основной упор делался на экономические вопросы, по которым сторонам проще найти общий язык. Речь, в частности, идет о смягчении санкций и возвращении иранских активов.
При этом наиболее острые темы, включая иранскую ядерную программу и режим судоходства через Ормузский пролив, по словам эксперта, пока остаются нерешенными. Это значит, что переговорный процесс, скорее всего, будет затягиваться.
Сейчас не стоит ждать серьезной эскалации. Однако и заключение большой сделки в ближайшей перспективе тоже нереалистичный вариант.
Ранее сообщалось, что в Катар прибыли спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. Они провели встречу с премьер-министром и главой МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани. По данным СМИ, Вашингтон рассчитывает продолжить обсуждение урегулирования конфликта с Ираном через катарских посредников.