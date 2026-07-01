Американист Дудаков: Иран понимает, что США блефуют

Внутренняя повестка США существенно ограничивает президента Дональда Трампа, констатирует эксперт. По словам Дудакова, американское общество не настроено на продолжение боевых действий против Ирана, значительная часть избирателей выступает за перемирие и переговоры. До промежуточных выборов в Конгресс в ноябре остается около четырех месяцев, и любой шаг к новой эскалации может привести к росту цен на топливо и ударить по рейтингам Трампа и Республиканской партии.