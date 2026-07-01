Генсек НАТО заявил о критической роли США в поддержке Киева

«Что касается обороны Украины, то США по-прежнему незаменимы», — подчеркнул Рютте.
Он также отметил, что «поток ключевой поддержки со стороны США Украине продолжается». По словам генсека альянса, Вашингтон оказывает Киеву помощь разными способами, однако детали некоторых из них остаются засекреченными. «Информацию о некоторых из них мы не можем вам раскрыть на пресс-конференции», — добавил он.
Ранее Марк Рютте заявил, что Россия не дает ему спать по ночам. В интервью турецкому агентству он назвал Москву главной долгосрочной угрозой для безопасности всего блока. Рютте обратил внимание на координацию, которую Россия выстраивает с Северной Кореей, Ираном и Китаем. Именно эта связка, по его словам, вызывает особое беспокойство у руководства альянса.