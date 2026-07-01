Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генсек НАТО заявил о критической роли США в поддержке Киева

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал роль Соединенных Штатов в поддержке Украины критически важной. Свое заявление он сделал в среду на пресс-конференции в Берлине.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

«Что касается обороны Украины, то США по-прежнему незаменимы», — подчеркнул Рютте.

Он также отметил, что «поток ключевой поддержки со стороны США Украине продолжается». По словам генсека альянса, Вашингтон оказывает Киеву помощь разными способами, однако детали некоторых из них остаются засекреченными. «Информацию о некоторых из них мы не можем вам раскрыть на пресс-конференции», — добавил он.

Ранее Марк Рютте заявил, что Россия не дает ему спать по ночам. В интервью турецкому агентству он назвал Москву главной долгосрочной угрозой для безопасности всего блока. Рютте обратил внимание на координацию, которую Россия выстраивает с Северной Кореей, Ираном и Китаем. Именно эта связка, по его словам, вызывает особое беспокойство у руководства альянса.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше