Генсек НАТО заявил о критической роли США в поддержке Киева

Он также отметил, что «поток ключевой поддержки со стороны США Украине продолжается». По словам генсека альянса, Вашингтон оказывает Киеву помощь разными способами, однако детали некоторых из них остаются засекреченными. «Информацию о некоторых из них мы не можем вам раскрыть на пресс-конференции», — добавил он.