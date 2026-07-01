Канцлер Германии выразил надежду на переговоры с РФ по Украине

На прошлой неделе Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил, что на данный момент никаких договоренностей о возобновлении переговоров с Украиной нет. При этом он подчеркнул, что Москва не раз заявляла о своей готовности к диалогу.