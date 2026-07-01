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Канцлер Германии выразил надежду на переговоры с РФ по Украине

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что рассчитывает на то, что у российских властей возникнет стремление присоединиться к переговорам по урегулированию ситуации на Украине. Он подчеркнул, что западные страны готовы к такому диалогу.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», — сказал Мерц в среду в Берлине на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте и министром обороны Германии Борисом Писториусом.

При этом канцлер высказал мнение, что именно Москва уклоняется от переговоров. Он напомнил, что Евросоюз, НАТО и Украина не раз подтверждали свою готовность заняться урегулированием украинского кризиса дипломатическим путем.

Фридрих Мерц также сообщил, что на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе, планируется утвердить новые решения по финансированию военной помощи Киеву.

В свою очередь, Марк Рютте отметил, что ожидает от участников саммита «решений о ключевой поддержке Украины».

На прошлой неделе Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил, что на данный момент никаких договоренностей о возобновлении переговоров с Украиной нет. При этом он подчеркнул, что Москва не раз заявляла о своей готовности к диалогу.

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