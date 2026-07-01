Канцлер Германии выразил надежду на переговоры с РФ по Украине

«Мы надеемся, что Россия захочет принять участие в переговорах в скором времени», — сказал Мерц в среду в Берлине на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте и министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Фридрих Мерц также сообщил, что на саммите НАТО, который пройдет на следующей неделе, планируется утвердить новые решения по финансированию военной помощи Киеву.
В свою очередь, Марк Рютте отметил, что ожидает от участников саммита «решений о ключевой поддержке Украины».
На прошлой неделе Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил, что на данный момент никаких договоренностей о возобновлении переговоров с Украиной нет. При этом он подчеркнул, что Москва не раз заявляла о своей готовности к диалогу.