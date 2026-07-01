Иран пообещал наказать виновных в гибели Хаменеи

Церемония прощания, которая должна была состояться на фоне продолжавшихся в марте атак, не была проведена. Власти приняли решение перенести мероприятие, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Захоронение планируется в родном городе Хаменеи — Мешхеде.
«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ВСНБ в соцсети X.
Ранее иранские власти сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут с 4 по 9 июля. В Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия запланированы с 4 по 6 июля. В Куме процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде погребение пройдет 9 июля.
Секретарь штаба организации похорон верховного лидера Али Акбар Пурджамшидиан уточнил, что прощание также состоится в Ираке. Тела Али Хаменеи и членов его семьи планируется доставить в Ирак 8 июля для траурной церемонии в Кербеле и Неджефе — городах, являющихся священными для шиитов.