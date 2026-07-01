Иран пообещал наказать виновных в гибели Хаменеи

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ВСНБ в соцсети X.