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Иран пообещал наказать виновных в гибели Хаменеи

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана (ВСНБ) Мохаммад-Багер Зульгадр заявил, что лица, ответственные за гибель бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи, понесут наказание. Хаменеи погиб 28 февраля в результате ударов США и Израиля по Тегерану.

Источник: AP 2024

Церемония прощания, которая должна была состояться на фоне продолжавшихся в марте атак, не была проведена. Власти приняли решение перенести мероприятие, сославшись на необходимость подготовки инфраструктуры. Захоронение планируется в родном городе Хаменеи — Мешхеде.

«Дело о мести за невинную кровь великого Хаменеи и невинно убиенных мучеников Ирана открыто, и виновники этих преступлений будут наказаны праведными людьми в должное время, которое не будет поздним», — говорится в заявлении, опубликованном на официальной странице ВСНБ в соцсети X.

Ранее иранские власти сообщили, что прощание и похороны бывшего верховного лидера пройдут с 4 по 9 июля. В Тегеране прощальная церемония и похоронная процессия запланированы с 4 по 6 июля. В Куме процессия состоится 7 июля, а в Мешхеде погребение пройдет 9 июля.

Секретарь штаба организации похорон верховного лидера Али Акбар Пурджамшидиан уточнил, что прощание также состоится в Ираке. Тела Али Хаменеи и членов его семьи планируется доставить в Ирак 8 июля для траурной церемонии в Кербеле и Неджефе — городах, являющихся священными для шиитов.

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