Ереван не обсуждает вовлечение Москвы в «Маршрут Трампа»

«TRIPP реализуется в формате Армения-США, соглашение подписано, и проект находится на стадии реализации. В данный момент вопрос о вовлечении российской стороны в TRIPP не обсуждается, такого вопроса нет в повестке», — пояснил дипломат.
Журналисты решили уточнить детали: как именно будут организованы транзитные перевозки по проекту TRIPP, учитывая, что Армения состоит в Евразийском экономическом союзе. Замминистра Сафарян пояснил, что страна остается участницей ЕАЭС, а потому все транзитные процедуры будут подчиняться действующим регламентам союза.
На прямой вопрос о том, будет ли TRIPP работать по правилам ЕАЭС, замминистра дал четкий утвердительный ответ.
Напомним, что аббревиатура TRIPP расшифровывается как Trump Route for International Peace and Prosperity («Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»). Речь идет о масштабной транспортной инициативе при поддержке США. В рамках проекта планируется проложить маршрут длиной около 42 километров через территорию Армении. Его главная цель — соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.