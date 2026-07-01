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Ереван не обсуждает вовлечение Москвы в «Маршрут Трампа»

Вопрос о возможном участии России в проекте «Маршрут Трампа во имя международного мира и процветания» (Trump Route for International Peace and Prosperity, TRIPP) сейчас не стоит на повестке. Об этом журналистам сообщил замглавы МИД Армении Мнацакан Сафарян.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

«TRIPP реализуется в формате Армения-США, соглашение подписано, и проект находится на стадии реализации. В данный момент вопрос о вовлечении российской стороны в TRIPP не обсуждается, такого вопроса нет в повестке», — пояснил дипломат.

Журналисты решили уточнить детали: как именно будут организованы транзитные перевозки по проекту TRIPP, учитывая, что Армения состоит в Евразийском экономическом союзе. Замминистра Сафарян пояснил, что страна остается участницей ЕАЭС, а потому все транзитные процедуры будут подчиняться действующим регламентам союза.

На прямой вопрос о том, будет ли TRIPP работать по правилам ЕАЭС, замминистра дал четкий утвердительный ответ.

Ранее свою позицию по этому проекту озвучил замглавы МИД России Михаил Галузин. Он заявил, что инициатива TRIPP только выиграет от участия Москвы.

Напомним, что аббревиатура TRIPP расшифровывается как Trump Route for International Peace and Prosperity («Маршрут Трампа ради международного мира и процветания»). Речь идет о масштабной транспортной инициативе при поддержке США. В рамках проекта планируется проложить маршрут длиной около 42 километров через территорию Армении. Его главная цель — соединить основную часть Азербайджана с Нахичеванской Автономной Республикой.