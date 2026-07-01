Стали известны даты выборов президента во Франции 2027 года

Правые националисты из «Национального объединения» узнают имя своего кандидата в президенты 7 июля. В этот день апелляционный суд объявит решение по делу Марин Ле Пен, главы фракции партии в Национальном собрании. Если суд подтвердит приговор, который отстраняет Ле Пен от участия в выборах из-за хищения средств в Европарламенте, партию на президентской гонке поведет ее председатель Жордан Барделла.