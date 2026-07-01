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Стали известны даты выборов президента во Франции 2027 года

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 18 апреля 2027 года. Об этом в среду заявила официальный представитель кабинета министров страны Мод Брежон.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

Второй тур голосования назначен на 2 мая 2027 года.

Ранее французские СМИ уже называли эти даты, ссылаясь на собственные источники.

О желании побороться за пост главы государства заявили около 20 политиков. Среди них — экс-премьер Франции и лидер президентской социал-либеральной партии «Возрождение» Габриэль Атталь, а также глава правоцентристской партии «Горизонты» Эдуар Филипп.

Бывший министр внутренних дел и глава «Республиканцев» Брюно Ретайо тоже решил выдвинуть свою кандидатуру. В четвертый раз в гонку вступает основатель крайне левой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон.

Правые националисты из «Национального объединения» узнают имя своего кандидата в президенты 7 июля. В этот день апелляционный суд объявит решение по делу Марин Ле Пен, главы фракции партии в Национальном собрании. Если суд подтвердит приговор, который отстраняет Ле Пен от участия в выборах из-за хищения средств в Европарламенте, партию на президентской гонке поведет ее председатель Жордан Барделла.

Данные опросов показывают: именно Барделла сейчас — самый популярный претендент на выборах 2027 года.

Действующий президент Эммануэль Макрон не сможет выдвинуть свою кандидатуру. Он занимает пост второй срок подряд, и по закону это его последняя возможность.

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