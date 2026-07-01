Хоронить погибшего в жутком ДТП парня пришла вся школа

«Нет на дороге существа более опасного, чем шестнадцатилетний мальчишка с горящими глазами, которому кажется, что он уже почти взрослый. Девочки в этом возрасте, кстати, обычно осторожнее — они больше боятся, больше слушают, аккуратнее крутят баранку. А парни садят за руль, будто идут на рыцарский турнир. Они сразу спрашивают: “А с какой скоростью она едет?”, а я им рассказываю про зеркала, про сцепление», — объяснил нашей редакции автоинструктор.