Хоронить погибшего в жутком ДТП парня пришла вся школа

Сегодня утром, 1 июля, жители Макеевки (Донецкая Народная Республика) проводили в последний путь своего юного земляка, который только-только окончил школу, в последний путь. Звонок автора этих строк застал директора учреждения, где учился 15-летний Тимофей П., как раз на городском кладбище. Разговор поначалу не пошёл: скорбь и тоска, казалось, не давали вздохнуть.
Страшная автомобильная авария 29 июня унесла жизнь совсем юного парня. А ведь он так любил, даже грезил машинами. Самое печальное, что мальчик не был за рулём: вести автомобиль отважился его товарищ-ровесник. Подробности — в материале rostov.aif.ru.
Школа скорбит.
По данным правоохранителей, инцидент случился в Центрально-Городском районе Макеевки (16 км от столицы ДНР. — Ред.). За рулём автомобиля Kia Ceed находился 15-тилетний подросток. Предварительно, он сильно разогнался, в какой-то момент потерял контроль над машиной. Иномарка выехала за пределы проезжей части и перевернулась.
Удар оказался смертельным. Пассажир-сверстник водителя получил тяжелейшие травмы, несовместимые с жизнью, и умер на месте до приезда медиков.
Сейчас сотрудники полиции проводят проверку, устанавливая все детали произошедшего: откуда у несовершеннолетнего оказались ключи от машины, где находились в этот момент родители и почему подросток решил сесть за руль без соответствующего права и опыта.
В средней школе № 93 Макеевки подтвердили, что жертвой ужасного ДТП стал выпускник 9 «А» класса Тимофей П.
«Как больно, когда уходят молодые, влюблённые в жизнь, юные ребята. Рукопожатие Тимофея на недавнем выпускном останется в моей душе надолго», — прокомментировала rostov.aif.ru директор школы № 93 Юлия Иващенко уже после завершения церемонии прощания.
По её словам, парень был светлым и открытым человеком.
«Мы запомним Тимофея как милого, отзывчивого, талантливого парня, настоящего друга. Память о нём будет жить в наших сердцах», — добавила Юлия Иващенко.
На личной странице юноши в соцсетях — фотографии красивых машин, подписки на типичные молодёжные группы и контент от популярных блогеров. Заметно, что недавний выпускник любил и хорошо разбирался в автотехнике. К сожалению, она его и сгубила.
В стенах школы сейчас царит тяжёлая атмосфера: педагоги и ученики переживают утрату вместе с семьёй погибшего.
«Школа затихла. Школа скорбит», — отмечается в официальном обращении образовательного учреждения.
Опасность на дороге.
Почему так важно следить, чтобы подростки без прав и опыта вождения не садились за руль? С этим вопросом rostov.aif.ru обратился к автоинструктору Алексею Спивакову.
«Нет на дороге существа более опасного, чем шестнадцатилетний мальчишка с горящими глазами, которому кажется, что он уже почти взрослый. Девочки в этом возрасте, кстати, обычно осторожнее — они больше боятся, больше слушают, аккуратнее крутят баранку. А парни садят за руль, будто идут на рыцарский турнир. Они сразу спрашивают: “А с какой скоростью она едет?”, а я им рассказываю про зеркала, про сцепление», — объяснил нашей редакции автоинструктор.
По словам специалиста, именно желание доказать свою взрослость, «поиграть» в скорость часто становится причиной трагедий. Подросток ещё не умеет оценивать риски, не чувствует габаритов машины, не знает, как поведёт себя авто на мокрой дороге или при экстренном торможении. А уверенность в собственной неуязвимости лишь усугубляет ситуацию.
Правоохранители отмечают, что в подобных трагедиях бывают виноваты не только сами подростки, но и взрослые, которые оставили ключи в доступном месте или закрыли глаза на опасные игры с техникой.
«Родители обязаны строго пресекать любые попытки несовершеннолетних сесть за руль, а также исключить возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мототехники», — напомнили в Госавтоинспекции МВД по ДНР.
Эти правила, кажется, известны каждому, как и то, что ПДД писаны кровью. Но почему же снова и снова в новостных сводках появляются сообщения о трагедиях на дорогах…