Эксперт усомнился в способности посланников США повлиять на Трампа

Ранее МИД Ирана опроверг прямые переговоры с США в Катаре, куда приехали спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер. В ответ вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что отрицание Тегераном переговоров с США на техническом уровне является «раздражающей» тактикой.
Уиткофф и Кушнер ранее представляли США на переговорах с Ираном вплоть до совместных американо-израильских ударов, напомнил американист Романов.
Поэтому есть вероятность, что иранцы весьма настороженно отнесутся к формату с их участием. Тем более нужно учитывать, что ни Кушнер, ни Уиткофф не имеют достаточного веса в кабинете Трампа для оказания значительного влияния на принятие конкретных решений.
Максимум, на который стороны могут рассчитывать в ходе переговоров, — это договоренность о реальном прекращении боевых действий и поэтапном открытии Ормузского пролива, считает Романов. «Что-либо большее не соответствует позициям и ресурсам Ирана и США», — отметил собеседник Новостей Mail.
По его словам, даже такие задачи, как прекращение огня и открытие Ормузского пролива, потребуют от сторон значительных усилий и времени. Кроме того, Романов напомнил, что Израиль остался недоволен меморандумом между США и Ираном.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не упустит возможность повторно затянуть Трампа в полномасштабный конфликт с Ираном.
На прошлой неделе США и Иран обменялись ударами. Поводом для эскалации стал инцидент с контейнеровозом Ever Lovely, который шел под флагом Сингапура в Ормузском проливе. По данным США, Иран атаковал судно с помощью БПЛА. Тегеран, в свою очередь, заявил, что сделал предупредительные выстрелы в сторону судна, пытавшегося пройти пролив без разрешения.
После этого ВВС США нанесли удары по четырем целям на южном побережье Ирана. Корпус стражей исламской революции в ответ атаковал позиции американских военных в регионе.