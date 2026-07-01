Эксперт усомнился в способности посланников США повлиять на Трампа

Поэтому есть вероятность, что иранцы весьма настороженно отнесутся к формату с их участием. Тем более нужно учитывать, что ни Кушнер, ни Уиткофф не имеют достаточного веса в кабинете Трампа для оказания значительного влияния на принятие конкретных решений.