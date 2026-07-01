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Reuters: саммит НАТО в Албании в 2027 году оказался под угрозой из-за критики Трампа

Планы проведения саммита НАТО в Албании в следующем году оказались под вопросом из-за сопротивления со стороны Вашингтона и недовольства членов НАТО низкими расходами Тираны на оборону.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщает, что в проекте заявления по итогам саммита НАТО в Анкаре, который состоится на следующей неделе, пока не упоминается проведение следующего саммита в Албании, несмотря на предыдущее заявление о том, что он пройдет в Тиране.

По словам европейского дипломата, в последней версии текста говорится, что лидеры с нетерпением ждут следующей встречи, но не уточняется время и место ее проведения. «Проекты — это проекты, а не решения», — заявил Reuters представитель правительства Албании.

Согласно агентству, неопределенность с проведением встречи в Албании возникла после того, как члены НАТО задумались о возможности отказаться от ежегодных саммитов.

Это бы позволило им избежать потенциально напряженной встречи с Трампом в конце его президентского срока, считает издание. По словам одного из источников, расходы Албании на оборону недостаточны, и, если саммит блока в 2027 году состоится в Тиране, Трамп может возмутиться.

Reuters обращает внимание на то, что, несмотря на увеличение многими странами НАТО оборонных бюджетов в последние месяцы, некоторые государства с трудом выполняют даже предыдущее требование альянса о выделении на оборону 2% ВВП. «Почти все союзники по НАТО находятся на уровне 2%. В прошлом году Албания, Чехия и Словения не входили в этот список, но они взяли на себя обязательство достичь показателя в 2% в этом году», — сказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в начале июня.

Правительство Албании заверило Reuters, что завершает разработку необходимых финансовых мер, чтобы привести оборонные расходы в 2026 году в соответствие с планом, согласованным союзниками по НАТО на саммите в Гааге. «Как только эти меры будут приняты… оборонные расходы Албании в 2026 году составят 2,6% ВВП, в соответствии с методологией оборонных расходов НАТО», — отметил представитель властей.

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