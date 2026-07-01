Reuters: саммит НАТО в Албании в 2027 году оказался под угрозой из-за критики Трампа

Reuters обращает внимание на то, что, несмотря на увеличение многими странами НАТО оборонных бюджетов в последние месяцы, некоторые государства с трудом выполняют даже предыдущее требование альянса о выделении на оборону 2% ВВП. «Почти все союзники по НАТО находятся на уровне 2%. В прошлом году Албания, Чехия и Словения не входили в этот список, но они взяли на себя обязательство достичь показателя в 2% в этом году», — сказал генеральный секретарь альянса Марк Рютте в начале июня.