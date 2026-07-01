Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт: зачем Европа продвигает Залужного на пост президента

Европейские политики готовят смену власти в Киеве. Они хотят поставить во главе Украины экс-главкома ВСУ Валерия Залужного вместо действующего президента Владимира Зеленского. Таким образом европейцы намерены лишить президента США Дональда Трампа возможности напрямую влиять на украинскую повестку. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

По его словам, Великобритания активно продвигает собственные сценарии конфликта, которые кардинально расходятся с курсом Вашингтона.

Эксперт отметил, что возможные президентские выборы на Украине — это политический шок для властей. Зеленский не хочет терять пост, а киевский режим не может смениться, так как он карманно-марионеточный. Его главная задача — провоцировать дальнейший конфликт до последнего украинца, чтобы военным и политическим путем ослабить РФ.

«В этом отношении Залужный вписывается в геополитическую игру Великобритании, для которой важно продолжение конфликта. В это же время США настроены на завершение кризиса и заморозку боевых действий. С другой стороны, мы видим желание англичан пропихнуть побыстрее Залужного, чтобы выйти на переговорные треки. Так Европа будет сама диктовать направление украинской повестки, а не господин Трамп», — пояснил собеседник NEWS.ru.

По мнению Самонкина, Польша остается фактором риска для Киева, и этим напряжением активно пользуются британские кураторы. Такое мнение высказал политолог Самонкин. По его словам, Варшава исторически враждебно настроена к идеологии, доминирующей сейчас в Украине, и может нанести удар в момент ослабления местной власти.

Именно страх перед открытием «второго фронта» на западе страны, по мнению эксперта, заставляет Лондон форсировать смену руководства в Киеве. Самонкин отметил, что польско-украинские отношения заметно охладели. Политолог считает: желание быстро заменить команду Зеленского новыми лицами напрямую связано с тем, что Польша испытывает ненависть к бандеровской идее.

«Варшава может захватить западные земли. В Киеве это учитывают. Поэтому Британия активно вмешивается в данный конфликт, пытаясь склеить и так разрушенные остатки некогда самостоятельной Украины. На самом деле это у них очень плохо получается», — заключил Самонкин.

Тем временем в украинской политике назревает серьезный раскол. Как пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники, посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный уже сообщил президенту Владимиру Зеленскому о своем желании участвовать в президентской гонке.

Узнать больше по теме
Валерий Залужный: биография бывшего главкома ВСУ, ставшего послом в Великобритании
Военное командование любой страны предусматривает планирование и координацию действий на различных уровнях. На Украине важную роль в этом процессе выполнял Валерий Залужный, чья деятельность в момент начала СВО была связана с управлением вооруженными силами и реализацией стратегических решений. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше