Эксперт: зачем Европа продвигает Залужного на пост президента

«В этом отношении Залужный вписывается в геополитическую игру Великобритании, для которой важно продолжение конфликта. В это же время США настроены на завершение кризиса и заморозку боевых действий. С другой стороны, мы видим желание англичан пропихнуть побыстрее Залужного, чтобы выйти на переговорные треки. Так Европа будет сама диктовать направление украинской повестки, а не господин Трамп», — пояснил собеседник NEWS.ru.