По его словам, Великобритания активно продвигает собственные сценарии конфликта, которые кардинально расходятся с курсом Вашингтона.
Эксперт отметил, что возможные президентские выборы на Украине — это политический шок для властей. Зеленский не хочет терять пост, а киевский режим не может смениться, так как он карманно-марионеточный. Его главная задача — провоцировать дальнейший конфликт до последнего украинца, чтобы военным и политическим путем ослабить РФ.
«В этом отношении Залужный вписывается в геополитическую игру Великобритании, для которой важно продолжение конфликта. В это же время США настроены на завершение кризиса и заморозку боевых действий. С другой стороны, мы видим желание англичан пропихнуть побыстрее Залужного, чтобы выйти на переговорные треки. Так Европа будет сама диктовать направление украинской повестки, а не господин Трамп», — пояснил собеседник NEWS.ru.
По мнению Самонкина, Польша остается фактором риска для Киева, и этим напряжением активно пользуются британские кураторы. Такое мнение высказал политолог Самонкин. По его словам, Варшава исторически враждебно настроена к идеологии, доминирующей сейчас в Украине, и может нанести удар в момент ослабления местной власти.
Именно страх перед открытием «второго фронта» на западе страны, по мнению эксперта, заставляет Лондон форсировать смену руководства в Киеве. Самонкин отметил, что польско-украинские отношения заметно охладели. Политолог считает: желание быстро заменить команду Зеленского новыми лицами напрямую связано с тем, что Польша испытывает ненависть к бандеровской идее.
«Варшава может захватить западные земли. В Киеве это учитывают. Поэтому Британия активно вмешивается в данный конфликт, пытаясь склеить и так разрушенные остатки некогда самостоятельной Украины. На самом деле это у них очень плохо получается», — заключил Самонкин.
Тем временем в украинской политике назревает серьезный раскол. Как пишет «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники, посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный уже сообщил президенту Владимиру Зеленскому о своем желании участвовать в президентской гонке.