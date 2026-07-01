Трамп заявил о прогрессе в денуклеаризации Ирана

«Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи», — заявил Трамп. Он не уточнил, о каких именно встречах идет речь.
«Я называю это денуклеаризацией, и она происходит. Все продвигается хорошо», — добавил американский лидер.
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