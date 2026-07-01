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Трамп заявил о прогрессе в денуклеаризации Ирана

Дональд Трамп сообщил о прогрессе в денуклеаризации Ирана, упомянув о проведении «очень хороших встреч».

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп сообщил журналистам, что процесс денуклеаризации Ирана продвигается, и в этой связи проходят «очень хорошие встречи».

«Денуклеаризация Ирана продвигается хорошо. У них были очень хорошие встречи», — заявил Трамп. Он не уточнил, о каких именно встречах идет речь.

«Я называю это денуклеаризацией, и она происходит. Все продвигается хорошо», — добавил американский лидер.

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