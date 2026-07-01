«Впервые в истории»: ЦИК обратилась к казахстанцам перед выборами в Курултай

Сегодня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов в Курултай. В связи с этим Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан обратилась к гражданам страны.
«23 августа 2026 года впервые в истории Республики Казахстан состоятся выборы депутатов Курултая. Призываем вас проявить гражданскую ответственность и реализовать свое конституционное право, став участником исторического события, которое ознаменует новую веху в дальнейшем развитии нашей страны. Гарантией реализации вашего конституционного права на участие в выборах является включение вас в списки избирателей, имеющих право участвовать в выборах депутатов Курултая», — говорится в сообщении.
По данным ЦИК, списки избирателей составляются местными исполнительными органами на основании постоянной регистрации граждан по месту жительства на территории соответствующего избирательного участка.
«Граждане, имеющие временную регистрацию, включаются в списки избирателей на основании поданного заявления в местный исполнительный орган с исключением из списка по месту постоянной регистрации. Сведения о границах избирательных участков и местах нахождения участковых избирательных комиссий будут опубликованы соответствующими акимами до 16 июля 2026 года. Узнать свой избирательный участок и проверить включение в список вы можете, обратившись в местный исполнительный орган по месту вашей регистрации. В случае отсутствия в списке, Вы вправе подать соответствующее заявление в акимат. Для вашего удобства, с учетом фактора летних отпусков, у вас есть возможность получить открепительное удостоверение и проголосовать за пределами своего населенного пункта», — добавили в ЦИК.
Уточняется, что с 7 августа на избирательных участках гражданам будет предоставлена возможность проверить данные о себе в списке избирателей, имеющих право участвовать в выборах депутатов Курултая. При необходимости внесения изменений или уточнений казахстанцы вправе обратиться с заявлением в участковую избирательную комиссию.
Напомним, сегодня, 1 июля, вступила в силу новая Конституция Казахстана, за которую граждане страны проголосовали на республиканском референдуме 15 марта. Также президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении выборов в Курултай. Они состоятся 23 августа. На последнем совместном заседании двухпалатного парламента президент обозначил задачи, которые ставятся перед будущим Курултаем. Также он сообщил, кто может войти в состав Курултая. Кроме того, в ЦИК огласили график подготовки и проведения голосования на выборах в Курултай, которые состоятся 23 августа.