«Впервые в истории»: ЦИК обратилась к казахстанцам перед выборами в Курултай

«Граждане, имеющие временную регистрацию, включаются в списки избирателей на основании поданного заявления в местный исполнительный орган с исключением из списка по месту постоянной регистрации. Сведения о границах избирательных участков и местах нахождения участковых избирательных комиссий будут опубликованы соответствующими акимами до 16 июля 2026 года. Узнать свой избирательный участок и проверить включение в список вы можете, обратившись в местный исполнительный орган по месту вашей регистрации. В случае отсутствия в списке, Вы вправе подать соответствующее заявление в акимат. Для вашего удобства, с учетом фактора летних отпусков, у вас есть возможность получить открепительное удостоверение и проголосовать за пределами своего населенного пункта», — добавили в ЦИК.