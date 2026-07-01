Лавров обсудит с кандидатом в генсеки ООН условия Москвы

«Как вы знаете, это не первый кандидат, который приезжает сейчас в Москву, претендующий или претендующая на пост генерального секретаря ООН для проведения встреч с российской стороной, ознакомления со своей, условно говоря, предвыборной программой, повесткой», — заявила Захарова на брифинге.
Ранее, 22 июня, в Москве уже прошла встреча Сергея Лаврова с другой претенденткой — Марией Фернандой Эспиносой. Тогда российский министр обозначил условия, которые Москва выдвигает к кандидатам на этот пост.
Сергей Лавров встречается со всеми кандидатами на должность генсека ООН. Полномочия действующего главы организации Антониу Гутерриша заканчиваются 31 декабря. Выборы нового руководителя намечены на июнь.
На пост претендуют Мишель Бачелет, Ребека Гринспан, Рафаэль Гросси, а также экс-президент Сенегала Маки Саль.