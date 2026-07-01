Лавров обсудит с кандидатом в генсеки ООН условия Москвы

«Как вы знаете, это не первый кандидат, который приезжает сейчас в Москву, претендующий или претендующая на пост генерального секретаря ООН для проведения встреч с российской стороной, ознакомления со своей, условно говоря, предвыборной программой, повесткой», — заявила Захарова на брифинге.