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В МИД России назвали условие для прекращения боевых действий

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге заявила, что Киеву необходимо вывести Вооруженные силы Украины с территории Донбасса.

Источник: РИА "Новости"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в среду заявила, что Киеву необходимо прекратить выдвигать неадекватные требования и вывести Вооруженные силы Украины с территории Донбасса.

«Рекомендуйте (главе МИД Украины Андрею — ред.) Сибиге и иже с ним трезво взглянуть на ситуацию, перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», — сказала она.

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