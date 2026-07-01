Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга в среду заявила, что Киеву необходимо прекратить выдвигать неадекватные требования и вывести Вооруженные силы Украины с территории Донбасса.
«Рекомендуйте (главе МИД Украины Андрею — ред.) Сибиге и иже с ним трезво взглянуть на ситуацию, перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ с Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», — сказала она.
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