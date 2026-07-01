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Глава МИД Ирана пообещал «выдрессировать» Израиль

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи предупредил, что Тегеран даст решительный отпор Израилю, если возникнут угрозы для республики. Соответствующее заявление он опубликовал в соцсети X.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Поводом для реакции стали слова израильского министра обороны Исраэля Каца. Тот заявил, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи обречен на смерть. В ответ Аракчи написал: «Президент США взял на себя обязательство обуздать своих питомцев в Тель-Авиве. Если они не будут слушаться своего хозяина, то их выдрессирует Иран».

Глава иранского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что любая угроза в адрес иранского народа или руководства страны вызовет реакцию «мгновенно и мощно».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба страны против Ирана, «Хамаса» и «Хезболлы» еще не окончена. По его словам, Израиль сейчас сильнее, чем когда-либо, и уже добился значительных успехов на этих направлениях. Нетаньяху отметил, что вооруженные силы серьезно ослабили противников. Он добавил, что теперь Израилю предстоит разобраться с остатками иранской оси и использовать открывшиеся возможности для заключения мирных соглашений.

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