Глава МИД Ирана пообещал «выдрессировать» Израиль

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что борьба страны против Ирана, «Хамаса» и «Хезболлы» еще не окончена. По его словам, Израиль сейчас сильнее, чем когда-либо, и уже добился значительных успехов на этих направлениях. Нетаньяху отметил, что вооруженные силы серьезно ослабили противников. Он добавил, что теперь Израилю предстоит разобраться с остатками иранской оси и использовать открывшиеся возможности для заключения мирных соглашений.