Кабмин Германии принял законопроект об укреплении резерва

Как заявил на пресс-конференции министр обороны ФРГ Борис Писториус, «кабинет министров принял сегодня законопроект об укреплении резерва и законопроект об ускорении строительства инфраструктуры Бундесвера».
По словам главы оборонного ведомства, власти отменяют принцип так называемой двойной добровольности.
. «До сих пор как работодатели, так и резервисты должны были согласиться с привлечением [к службе]. Согласно законопроекту, это отменяется», — пояснил Писториус. Таким образом, участие резервистов в сборах становится обязательным и не требует согласия работодателей.
В случае ухудшения ситуации с безопасностью, даже если это не касается обороны страны, государство сможет привлекать резервистов к службе на бессрочной основе. Речь идет о кризисных ситуациях, в том числе о «гибридной угрозе».
Правительство ФРГ ставит задачу увеличить численность резерва к 2033 году как минимум до 200 тыс. человек. Численность действующей армии, согласно планам, должна составить 260 тыс. военных. Законопроект об ускорении строительства инфраструктуры Бундесвера предполагает упрощение процедур принятия решений по созданию военных объектов.
С 1 января 2026 года в Германии действует закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды Бундесвера пока осуществляется на добровольной основе. Согласно новому закону, совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Для женщин заполнение таких анкет является добровольным, письма им не направляются.
Обязательный воинский призыв в Германии был отменен в июле 2011 года, после чего страна перешла на профессиональную армию. В настоящее время численность Бундесвера составляет около 184 тыс. военнослужащих.