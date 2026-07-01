Кабмин Германии принял законопроект об укреплении резерва

С 1 января 2026 года в Германии действует закон о новой модели военной службы. Он обязывает молодых людей проходить медосвидетельствование и восстанавливает воинский учет. Набор в ряды Бундесвера пока осуществляется на добровольной основе. Согласно новому закону, совершеннолетние граждане мужского пола обязаны заполнить анкету, ответив на вопросы о физической подготовке и готовности присоединиться к ВС ФРГ. Для женщин заполнение таких анкет является добровольным, письма им не направляются.