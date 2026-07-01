Фон дер Ляйен объявила о расширении партнерства с Азербайджаном

. «ЕС верит в светлое будущее Южного Кавказа — мирного и процветающего. Мы хотим помочь построить это будущее. Я также нахожусь здесь, чтобы углубить партнерство между ЕС и Азербайджаном», — написала она в соцсети X. Глава ЕК добавила, что ключевыми направлениями сотрудничества станут торговля, транспорт, энергетика и экономика.
Глава Еврокомиссии прибыла в Азербайджан 1 июля в рамках турне по Южному Кавказу. Она встретится с президентом Ильхамом Алиевым. Уже на следующий день, 2 июля, в Ереване состоятся переговоры Урсулы фон дер Ляйен с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.
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