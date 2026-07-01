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В Калининграде заработал филиал Фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом

Филиал располагается по адресу: ул. Ленинградская, 4.

В Калининградской области начал работу филиал Фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Как сообщил во вторник в ходе круглого стола в БФУ им. И. Канта исполнительный директор Фонда Александр Удальцов, его задача — помощь соотечественникам за рубежом.

Фонд работает более 15 лет, он занимается оказанием правовой поддержки соотечественникам, попавшим в трудное положение в зарубежных странах, осуществляет юридическое консультирование в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов. На его счету, в частности, помощь калининградцу Юрию Мелю, который провел в литовской тюрьме 9 лет.

Филиал в Калининградской области возглавила доцент Высшей школы права БФУ им. И. Канта Анастасия Туркина. «Филиал будет оказывать юридическую помощь с учетом национального законодательства стран проживания соотечественников, в том числе через взаимодействие с местными юристами», — отметила она.

Помощь планируют предоставлять как очно, так и в онлайн‑режиме. Адрес филиала фонда: г. Калининград, ул. Ленинградская, 4. Прием граждан: понедельник-пятница, 10:00−18:00 Контакты: rusfund_kaliningrad@mail.ru.

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