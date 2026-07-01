В Калининграде заработал филиал Фонда поддержки соотечественников, проживающих за рубежом

Фонд работает более 15 лет, он занимается оказанием правовой поддержки соотечественникам, попавшим в трудное положение в зарубежных странах, осуществляет юридическое консультирование в случаях нарушения их прав, свобод и законных интересов. На его счету, в частности, помощь калининградцу Юрию Мелю, который провел в литовской тюрьме 9 лет.