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WSJ: США могут сократить военное присутствие в Саудовской Аравии

США могут сократить военное присутствие в Саудовской Аравии после того, как королевство отказалось предоставить свои базы для операции по восстановлению судоходства в Ормузском проливе, пишет американская газета The Wall Street Journal.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, в апреле в рамках операции «Проект свобода» военные корабли США вошли в Персидский залив, а для защиты торговых судов были задействованы истребители, вертолеты, беспилотники и подводные системы. Более 100 американских военных самолетов взлетели с баз и военных кораблей по всему Ближнему Востоку, чтобы «прорваться» через Ормузский пролив, но столкнулись с проблемой.

Саудовская Аравия, чьи базы и воздушное пространство были критически важны для этой миссии, отказала США в доступе, так как сочла эту операцию опасной эскалацией. Из-за этого операцию пришлось свернуть.

Белый дом, по сведениям WSJ, был в ярости и пригрозил приостановить поставку перехватчиков, которые были нужны Саудовской Аравии для уничтожения иранских ракет и беспилотников, если королевство не изменит свою позицию. В итоге давление сработало и королевство изменило свое решение, но, по словам официальных лиц, ущерб отношениям Эр-Рияда и Вашингтона уже был нанесен.

Теперь США обдумывают возможность сокращения военного присутствия в Саудовской Аравии и наращивания сил в странах, которые оказывали Вашингтону более активную поддержку в войне с Ираном, в том числе в Израиле и Иордании.

Газета предупреждает, что обсуждения находятся на ранней стадии и решение не принято.

При этом WSJ подчеркивает, что такой шаг указывает на беспрецедентное усиление напряженности в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона за последние годы. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио провел турне по странам Персидского залива: он посетил ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, но воздержался от поездки в Саудовскую Аравию.

По словам источников, саудовские власти были недовольны и восприняли решение Рубио как демонстративное пренебрежение.

Но представители администрации Дональда Трампа отрицают, что это было сделано намеренно. Саудовский аналитик в области внешней политики Умер Карим считает, что более серьезный раскол между Саудовской Аравией и США «откроет ящик Пандоры, поэтому обе стороны постараются его избежать».

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