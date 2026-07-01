WSJ: США могут сократить военное присутствие в Саудовской Аравии

Белый дом, по сведениям WSJ, был в ярости и пригрозил приостановить поставку перехватчиков, которые были нужны Саудовской Аравии для уничтожения иранских ракет и беспилотников, если королевство не изменит свою позицию. В итоге давление сработало и королевство изменило свое решение, но, по словам официальных лиц, ущерб отношениям Эр-Рияда и Вашингтона уже был нанесен.