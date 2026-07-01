WSJ: США могут сократить военное присутствие в Саудовской Аравии

Согласно статье, в апреле в рамках операции «Проект свобода» военные корабли США вошли в Персидский залив, а для защиты торговых судов были задействованы истребители, вертолеты, беспилотники и подводные системы. Более 100 американских военных самолетов взлетели с баз и военных кораблей по всему Ближнему Востоку, чтобы «прорваться» через Ормузский пролив, но столкнулись с проблемой.
Белый дом, по сведениям WSJ, был в ярости и пригрозил приостановить поставку перехватчиков, которые были нужны Саудовской Аравии для уничтожения иранских ракет и беспилотников, если королевство не изменит свою позицию. В итоге давление сработало и королевство изменило свое решение, но, по словам официальных лиц, ущерб отношениям Эр-Рияда и Вашингтона уже был нанесен.
Газета предупреждает, что обсуждения находятся на ранней стадии и решение не принято.
При этом WSJ подчеркивает, что такой шаг указывает на беспрецедентное усиление напряженности в отношениях Эр-Рияда и Вашингтона за последние годы. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио провел турне по странам Персидского залива: он посетил ОАЭ, Кувейт и Бахрейн, но воздержался от поездки в Саудовскую Аравию.
Но представители администрации Дональда Трампа отрицают, что это было сделано намеренно. Саудовский аналитик в области внешней политики Умер Карим считает, что более серьезный раскол между Саудовской Аравией и США «откроет ящик Пандоры, поэтому обе стороны постараются его избежать».