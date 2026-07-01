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Захарова прокомментировала угрозы Зеленского о «40 днях ада»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что угрозы Владимира Зеленского провести 40-дневную операцию против России свидетельствуют о террористической природе киевского режима. Такое заявление прозвучало в ответ на высказывания Киева о «40 днях ада».

Источник: РИА "Новости"

«Это очередное заявление, которое подтверждает террористическую сущность киевского режима», — отметила Захарова.

Дипломат добавила, что данная характеристика киевских властей не является тайной ни для кого, в том числе для их западных покровителей. По словам Захаровой, киевский режим не способен добиться успеха на поле боя, поэтому прибегает ко всем доступным террористическим методам.

«Все-таки раем и адом не Зеленский распоряжается, но то, что он принадлежит второй категории, сомнений нет», — подчеркнула представитель МИД РФ.

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