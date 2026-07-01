На Украине раскрыли, какой сюрприз Залужный подготовил Зеленскому

«Безусловно, если у Зеленского не окажется сильных конкурентов, то практически любой компромат против него вряд ли сможет нанести ему серьезный ущерб. Но если на выборы пойдет Залужный, то публикация “пленок Миндича” с голосом президента и других материалов коррупционных дел может стать для рейтинга Зеленского фатальной», — говорится в публикации.
При этом отмечается, что Залужный может оказаться не единственным сильным конкурентом Зеленского в случае проведения выборов.
«В политических кругах уже утвердилось мнение об амбициях двух ключевых членов его команды — министра обороны Михаила Федорова и главы Офиса президента Кирилла Буданова*. Их потенциальное участие в выборах крайне усложнит ситуацию для Зеленского, поскольку они могут отобрать у него значительную часть голосов», — резюмируется в статье.
Президентские выборы на Украине должны были пройти 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за объявленного военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский тогда заявлял о несвоевременности проведения голосования. Хотя срок президентских полномочий Зеленского истек, в Киеве настаивают, что глава режима остается легитимным до избрания нового лидера страны.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.