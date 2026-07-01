В результате удара БПЛА по предприятиям Пензы пострадали два человека

Из сообщений губернатора следует, что атака БПЛА сегодня была не единственной: около шести утра он проинформировал жителей, что над территорией Пензенской области сбит дрон, обломки которого повредили линии электропередач и упали на недостроенное здание, где никто не пострадал. В регионе вводились режимы «Воздушная опасность» и «Беспилотная опасность», в аэропорту действовал временный запрет на взлет и посадку воздушных судов.