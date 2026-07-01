МИД заявил, что США не оповещали Россию об изменении позиции по Украине

Лавров ранее уже отмечал, что диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию идет по замкнутому кругу. По словам дипломата, ключевые параметры урегулирования были определены еще в ходе встречи на Аляске, с тех пор прогресса не наблюдается.