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МИД заявил, что США не оповещали Россию об изменении позиции по Украине

Вашингтон не оповещал Москву об изменении своей позиции по урегулированию конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Источник: РБК

Вашингтон не оповещал Москву об изменении своей позиции по урегулированию конфликта на Украине, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она напомнила, что на саммите в Анкоридже стороны достигли неформальных договоренностей по урегулированию конфликта. По словам Захаровой, несмотря на попытки представителей Евросоюза склонить США к урегулированию на условиях Киева, американская сторона не сообщала России о каких-либо изменениях своей позиции.

«Американцы не сообщали о каком-либо изменении в своей позиции в двусторонних контактах. В стремлении президента США [Дональда] Трампа оказывать содействие урегулированию в принципиальном плане сомнений не вызывало», — сказала она.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что европейцы пытаются сбить Вашингтон с пути на украинское урегулирование, чтобы выиграть время для своего перевооружения и усиления ВСУ.

По его словам, «еще некоторое время назад» стало заметно, что американская сторона «поддается этому нажиму».

Лавров ранее уже отмечал, что диалог с Вашингтоном по украинскому урегулированию идет по замкнутому кругу. По словам дипломата, ключевые параметры урегулирования были определены еще в ходе встречи на Аляске, с тех пор прогресса не наблюдается.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

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