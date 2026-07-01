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Посол Ирана анонсировал участие Медведева в похоронах Хаменеи

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев примет участие в церемонии похорон бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи в Тегеране в качестве специального представителя президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил агентству ISNA посол Ирана в России Казем Джалали.

Источник: РИА "Новости"

По словам Казема Джалали, на похоронах также будет присутствовать делегация МИД России, представители РПЦ, а также группа суннитских муфтиев и шиитских богословов.

Церемония прощания с Али Хаменеи пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов городе Кум. Похороны пройдут 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде. Али Хаменеи похоронят в мавзолее Имама Резы. На похороны приедут представители более чем 90 стран, сообщало агентство Tasnim.

Али Хаменеи погиб 28 февраля при первых ударах США и Израиля по Ирану. Изначально церемония прощания должна была пройти 4 марта и продлиться три дня. В день церемонии иранские власти сообщили о переносе мероприятия.

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