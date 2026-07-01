Посол Ирана анонсировал участие Медведева в похоронах Хаменеи

Церемония прощания с Али Хаменеи пройдет с 4 по 6 июля в Тегеране. На следующий день состоится траурное шествие в священном для шиитов городе Кум. Похороны пройдут 9 июля в родном городе аятоллы Мешхеде. Али Хаменеи похоронят в мавзолее Имама Резы. На похороны приедут представители более чем 90 стран, сообщало агентство Tasnim.
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