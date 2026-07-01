Посол по особым поручениям: россиян в ЕС принуждают к публичному покаянию

«Наряду с экономическим и военно-политическим давлением достаточно широко эксплуатируется миф о военной угрозе с Востока. Активно подогреваются реваншистские настроения. В информационном, культурном, образовательном и общественном пространстве активно насаждается политика расчеловечивания и культуры отмены России, её граждан и всех тех, кто ощущает свою неразрывную связь с нашей страной, её историей и культурой, — сообщил Булатов. — Принуждение к публичному покаянию и осуждению действий российских властей стало едва ли не обязательным условием для продолжения творческой деятельности целого ряда представителей российского культурного сообщества на территории Евросоюза». При этом, напомнил дипломат, даже во времена Холодной войны российские опера и балет являлись визитной карточкой нашего государства, и советские творческие коллективы с успехом гастролировали по всему миру.