Посол по особым поручениям: россиян в ЕС принуждают к публичному покаянию

С начала специальной военной операции на Украине Евросоюз перешёл к открытой политике сдерживания России, провозгласив курс на нанесение РФ стратегического поражения. Принуждение к публичному покаянию стало условием для продолжения творческой деятельности россиян. Об этом заявил в ходе круглого стола «Положение российских соотечественников в странах Балтийского региона» в БФУ им. И. Канта посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов, курирующий внешнеполитические аспекты жизнеобеспечения Калининградской области, а также отдельные вопросы международной повестки в Балтийском регионе.
«Наряду с экономическим и военно-политическим давлением достаточно широко эксплуатируется миф о военной угрозе с Востока. Активно подогреваются реваншистские настроения. В информационном, культурном, образовательном и общественном пространстве активно насаждается политика расчеловечивания и культуры отмены России, её граждан и всех тех, кто ощущает свою неразрывную связь с нашей страной, её историей и культурой, — сообщил Булатов. — Принуждение к публичному покаянию и осуждению действий российских властей стало едва ли не обязательным условием для продолжения творческой деятельности целого ряда представителей российского культурного сообщества на территории Евросоюза». При этом, напомнил дипломат, даже во времена Холодной войны российские опера и балет являлись визитной карточкой нашего государства, и советские творческие коллективы с успехом гастролировали по всему миру.
По его словам, в последнее время в ЕС стали вполне обыденными случаи вандализма в отношении зданий российских центров, инциденты с осквернением советского и российского мемориального наследия, россияне на системной основе сталкиваются с различными ущемлениями их прав.
«Историческая политика Евросоюза также не является исключением. Она полностью подчинена политической повестке Брюсселя и имеет очевидную антироссийскую направленность Это фактически новая форма информационной войны за счёт системного искажения фактов и вымарывания неудобных для Европы страниц истории, — отметил Булатов. — Брюссель весьма последовательно пытается стирать из коллективной памяти европейцев любые позитивные ассоциации, связанные с Советским Союзом и его наследием. Активно замалчивает решающую роль Красной Армии в освобождении европейского континента, пытаясь подменять историческую правду в стремлении к выравниванию фашизма и коммунизма».
Булатов добавил, что в ЕС выстроена внесудебная система давления, преследований и наказания любого иностранного гражданина или организации, чья общественная, политическая, журналистская или правозащитная деятельность не соответствует интересам и ценностям Евросоюза.
Дипломат полагает, что западная русофобия является инструментом недобросовестной борьбы с Россией, объединяющим фактором для реваншистских настроений, способом манипуляции общественным мнением для решения внутренних проблем Евросоюза. «Тезис о необходимости противодействия внешней угрозе с Востока широко используется европейским мейнстримом в политико-идеологическом плане в качестве обоснования для подавления внутреннего инакомыслия, повсеместного внедрения цензуры, запрета неугодных СМИ, а также для манипулирования коллективным сознанием европейцев», — сказал он.
Булатов отметил, что МИД РФ не ограничивается тактикой противодействия, а также старается работать на упреждение, задействовать все имеющиеся двусторонние каналы и международные площадки, активно использовать информационный общественный инструментарий, цифровую парламентскую дипломатию.