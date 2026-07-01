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Дмитрий Лазарев назначен заместителем главы администрации Судака

Он будет курировать сферу жилищно-коммунального хозяйства.

Источник: Tg-канал Кирилла Чебышева

Дмитрий Викторович Лазарев занял пост заместителя главы администрации Судака, о чем сообщил глава города Кирилл Чебышев.

«Сегодня на должность заместителя главы администрации города Судака назначен Дмитрий Викторович Лазарев. В новой должности Дмитрий Викторович будет курировать одно из важнейших направлений работы администрации — сферу жилищно-коммунального хозяйства», — объявил Чебышев.

На должности заместителя главы администрации он будет отвечать за стабильную работу коммунальных служб, благоустройство городской среды, обслуживание инфраструктуры и улучшение качества коммунальных услуг.