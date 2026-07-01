Берлин хочет разработать наземный Tomahawk вопреки решению Трампа

Правительство ФРГ инициировало консультации с немецким подразделением европейского оборонного концерна MBDA. Стороны обсуждают возможность совместной работы с американским производителем Raytheon, который выпускает крылатые ракеты Tomahawk, чтобы адаптировать это вооружение для запуска с земли.
У двух компаний давно налажены партнёрские связи, однако прежде они не вели переговоров именно по ракетам Tomahawk. Прямых обсуждений с американской стороной по этому поводу пока тоже не было.
Толчком к активизации контактов послужило решение Пентагона, принятое в мае. Вашингтон отменил запланированное развёртывание в Германии батальона, оснащённого наземными системами Tomahawk. Этот шаг стал серьёзным ударом по планам Берлина по укреплению обороноспособности.
В ответ немецкие власти начали искать альтернативные пути получения аналогичных ракет. Помимо переговоров с MBDA и Raytheon, Берлин рассматривает возможность закупки украинских крылатых ракет «Фламинго» или других систем, способных закрыть образовавшийся пробел.
Глава оборонного комитета бундестага Томас Ревекамп заявил, что Германии срочно нужны возможности Tomahawk для защиты европейского континента. Если США не разместят эти ракеты и не обеспечат их поставку, стране придётся искать иные способы сохранить боеспособность. При этом, по словам Ревекампа, если появится система, хотя бы на 80% соответствующая характеристикам Tomahawk, Германия готова приобретать её в большем количестве, даже если точность и технологическая начинка будут скромнее.
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