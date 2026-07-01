Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков 1 июля обнародовал документ, который, по мнению политика, подтверждает факт обмана России со стороны США касательно нерасширения НАТО на восток.
Сенатор опубликовал выдержку из письма бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, адресованного президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году. В документе речь идет о заверениях в том, что в случае сохранения присутствия НАТО в объединенной Германии альянс не будет расширяться «ни на один дюйм на восток».
Пушков отметил, что всего три года спустя в США началось активное публичное обсуждение проекта расширения НАТО на восток, которое впоследствии было реализовано в несколько этапов. Сенатор напомнил о ключевых моментах расширения Североатлантического альянса.
— Ровно через три года в США началось активное публичное обсуждение проекта расширения НАТО на восток в три этапа. Затем эти планы стали воплощаться в реальной политике Запада. Но своими корнями они уходят в начало 1990-х, — написал Пушков в своем Telegram-канале.
Посольстве в Бельгии в России ранее сообщило, что Москва намерена требовать от представителей Североатлантического альянса юридически закрепить пункт об отказе от расширения на восток.