Пушков показал документ об обмане России со стороны США по нерасширению НАТО

Сенатор опубликовал выдержку из письма бывшего госсекретаря США Джеймса Бейкера, адресованного президенту СССР Михаилу Горбачеву в 1990 году. В документе речь идет о заверениях в том, что в случае сохранения присутствия НАТО в объединенной Германии альянс не будет расширяться «ни на один дюйм на восток».