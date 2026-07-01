В ФРГ предъявили обвинения украинцу по делу о подрыве «Северных потоков»

Генпрокуратура Германии официально предъявила обвинение гражданину Украины Сергею К. (Сергею Кузнецову), подозреваемому в подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в 2022 году. Об этом пишут Die Zeit и Sueddeutsche Zeitung.
Мужчине предъявлено обвинение в нападении на гражданскую энергетическую инфраструктуру, а именно в руководстве группой диверсантов и командовании яхтой «Андромеда», с которой, по версии следствия, была осуществлена атака на газопроводы.
Следователи установили, что взрывчатые вещества (смесь гексогена и октогена) были обнаружены на борту яхты. По данным Федерального суда Германии, диверсия, скорее всего, была проведена «от имени иностранного государства» в рамках разведывательной операции.
Кроме того, следствие заявляет о наличии доказательств виновности гражданина Украины, включая данные с мобильного телефона подозреваемого и перехваченные телефонные разговоры, в которых он давал показания против самого себя.
В Генпрокуратуре ФРГ РБК не раскрыли суть обвинений.
«Можем вам сообщить лишь, что возбуждено уголовное дело. В настоящее время дополнительная информация предоставляться не будет», — сообщили в ведомстве.
Украинец был задержан в августе прошлого года в Италии. The Wall Street Journal писала, что он служил в ВСУ и СБУ и руководил группой, которая проводила диверсию.
В октябре суд в Италии постановил выдать Кузнецова Германии.
Ранее в деле фигурировал другой гражданин Украины Владимир Ж. Его задержали в городе Прушкув под Варшавой по ордеру ФРГ. Генпрокуратура Германии сообщала, что он является профессиональным водолазом и входил в группу, которая в сентябре 2022 года разместила взрывчатку в районе острова Борнхольм. Польский суд заблокировал его экстрадицию в Германию.
Взрывы на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября 2022 года. Были повреждены три из четырех ниток газопроводов, цела только одна на Nord Stream 2, который не находится в эксплуатации. Компания-оператор Nord Stream AG констатировала беспрецедентные разрушения и отказывалась прогнозировать сроки восстановления газопроводов.
ФСБ России квалифицировала произошедшее как акт международного терроризма.
Президент Владимир Путин после подрыва «Северных потоков» возложил ответственность за произошедшее на «англосаксов», США и Великобритания свою причастность отрицали.
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