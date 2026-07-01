В ФРГ предъявили обвинения украинцу по делу о подрыве «Северных потоков»

Ранее в деле фигурировал другой гражданин Украины Владимир Ж. Его задержали в городе Прушкув под Варшавой по ордеру ФРГ. Генпрокуратура Германии сообщала, что он является профессиональным водолазом и входил в группу, которая в сентябре 2022 года разместила взрывчатку в районе острова Борнхольм. Польский суд заблокировал его экстрадицию в Германию.